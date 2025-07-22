"Мужчина, вы кто?!": Галкин поделился пляжным фото и очаровал поклонниц
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49-летний российский юморист Максим Галкин, супруг известной певицы Аллы Пугачевой, разместил в соцсети фотографии с отпуска на море. Фанаты были восхищены атмосферными кадрами, передает NUR.KZ.
На фото Максим запечатлелся на фоне бушующих волн. Волосы юмориста намокли, а расстегнутая на груди рубашка добавила пляжному образу знаменитости неотразимой харизматичности. Фанаты тут же отметили, что Галкин выглядит очень хорошо.
Они также пожелали семье Гакина и Пугачевой хорошего отдыха.
"Максим, потрясающе выглядите! Сочетание элегантности и курортного настроения! Любим Вас!", "Какой вы красивый мужчина, Максим", "Суперфото", "Мужчина, вы кто?! Просто красавец! Живите и радуете нас своим талантом!", "Невозможно быть таким красивым и неотразимым", "Я в вас влюблена, без шуток", - то и дело признавались Максиму в любви поклонницы.
Ранее Галкин порадовал фанатов и показал фото с Пугачевой.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2267745-muzhchina-vy-kto-galkin-podelilsya-plyazhnym-foto-i-ocharoval-poklonnic/
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