"Мужчина, вы кто?!": Галкин поделился пляжным фото и очаровал поклонниц

49-летний российский юморист Максим Галкин, супруг известной певицы Аллы Пугачевой, разместил в соцсети фотографии с отпуска на море. Фанаты были восхищены атмосферными кадрами, передает NUR.KZ.

На фото Максим запечатлелся на фоне бушующих волн. Волосы юмориста намокли, а расстегнутая на груди рубашка добавила пляжному образу знаменитости неотразимой харизматичности. Фанаты тут же отметили, что Галкин выглядит очень хорошо.

Они также пожелали семье Гакина и Пугачевой хорошего отдыха.

"Максим, потрясающе выглядите! Сочетание элегантности и курортного настроения! Любим Вас!", "Какой вы красивый мужчина, Максим", "Суперфото", "Мужчина, вы кто?! Просто красавец! Живите и радуете нас своим талантом!", "Невозможно быть таким красивым и неотразимым", "Я в вас влюблена, без шуток", - то и дело признавались Максиму в любви поклонницы.

Ранее Галкин порадовал фанатов и показал фото с Пугачевой.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.