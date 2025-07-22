"Жизнь только начинается, могу себе позволить почти все": Фариза Ескермес показала фото с Мальдив

Казахстанская актриса Фариза Ескермес, звезда сериала "Мошенники" и фильма "Нурикамал", поделилась яркими и солнечными фото с отдыха на Мальдивах, передает NUR.KZ.

Фариза не стала скрывать, что счастлива. Она разместила фото в белом купальнике, демонстрируя стройную фигуру. Поверх купальника она накинула рубашку и дополнила пляжный образ аксессуарами - солнцезащитными очками, платком и пляжной сумкой.

"Сегодняшнее осознание: мне всего-то 30, жизнь только начинается, могу себе позволить почти все. Слава Богу, здорова, любимая работа есть, любимый муж рядом, внутренним состоянием довольна, внешностью довольна.

Сейчас сижу на берегу Индийского океана, пью газировку и ем чипсы - и это единственное, чем я не довольна, ну прекрасно же", - отметила звезда "Мошенников".

Актриса рассказала, что скоро ее отпуск закончится, но он был плодотворным.

"Чувствую, наполнилась энергией, сейчас это очень важно для меня, хотя это важно всегда. Вообще, как было на самом деле - муж мне подарил на годовщину поездку в Тибет, но она отменилась по определенным причинам, и вместо этого я полетела на Мальдивы.

Видимо, я еще не готова к Тибету... Но это моя мечта, которую я непременно исполню в будущем. А пока я тут, у нас сейчас сильный ветер, временами дождь, но это никак не мешает наслаждаться моментом. Лето продолжается", - заключила актриса.

Ранее Фариза Ескермес сделала неожиданное признание.

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