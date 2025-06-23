"Я зависима от чужого мнения": Фариза Ескермес сделала неожиданное признание

Казахстанская актриса Фариза Ескермес, звезда сериала "Мошенники" и фильма "Нурикамал", призналась подписчикам в Instagram, что зависит от чужого мнения, передает NUR.KZ.

Фариза отметила, что самооценка - это болезненная тема для нее. Ей бы хотелось слышать похвалу в свой адрес, а не критику.

"Казалось бы все прекрасно, но, оказывается, я очень зависима от мнения других людей. Наконец-то хочу признаться, что меня задевают какие-то комментарии в мою сторону, и я снова иду работать над собой.

Я восхищаюсь людьми, которые расслаблено живут и показывают свою уязвимость, слабые стороны, могут показать свое неидеальное тело и не стыдиться, могут показывать свою жизнь как она есть, без прикрас…

А я всегда хочу похвалы, одобрения, и не дай Бог, увидят меня некрасивую, слабую, плачущую, ленивую", - рассказала Фариза.

Актриса отметила, что вся ее энергия уходит на то, чтобы быть идеальной. Она слишком строго и критично относится к себе.

"Я могу бесконечно ругать себя за неплодотворно прожитый день. Буквально вчера говорила мужу и друзьям, что я корю себя часто даже за бокал вина, за ленивый день, за ничегонеделание...

Я достигатор и отличник. Все должно быть прекрасно, успешно и еще куча всего... Оттуда и боязнь критики, несвободы и тревоги. И неужели это все и есть низкая самооценка? Не знаю. Но очень хочу избавиться от этого чувства", - сделала признание Фариза.