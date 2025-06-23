"Я зависима от чужого мнения": Фариза Ескермес сделала неожиданное признание
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Казахстанская актриса Фариза Ескермес, звезда сериала "Мошенники" и фильма "Нурикамал", призналась подписчикам в Instagram, что зависит от чужого мнения, передает NUR.KZ.
Фариза отметила, что самооценка - это болезненная тема для нее. Ей бы хотелось слышать похвалу в свой адрес, а не критику.
"Казалось бы все прекрасно, но, оказывается, я очень зависима от мнения других людей. Наконец-то хочу признаться, что меня задевают какие-то комментарии в мою сторону, и я снова иду работать над собой.
Я восхищаюсь людьми, которые расслаблено живут и показывают свою уязвимость, слабые стороны, могут показать свое неидеальное тело и не стыдиться, могут показывать свою жизнь как она есть, без прикрас…
А я всегда хочу похвалы, одобрения, и не дай Бог, увидят меня некрасивую, слабую, плачущую, ленивую", - рассказала Фариза.
Актриса отметила, что вся ее энергия уходит на то, чтобы быть идеальной. Она слишком строго и критично относится к себе.
"Я могу бесконечно ругать себя за неплодотворно прожитый день. Буквально вчера говорила мужу и друзьям, что я корю себя часто даже за бокал вина, за ленивый день, за ничегонеделание...
Я достигатор и отличник. Все должно быть прекрасно, успешно и еще куча всего... Оттуда и боязнь критики, несвободы и тревоги. И неужели это все и есть низкая самооценка? Не знаю. Но очень хочу избавиться от этого чувства", - сделала признание Фариза.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2258322-ya-zavisima-ot-chuzhogo-mneniya-fariza-eskermes-sdelala-neozhidannoe-priznanie/
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