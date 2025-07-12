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      Джастин Бибер показал в Instagram одну из достопримечательностей Казахстана

      Опубликовано:

      Джастин Бибер
      Джастин Бибер. Фото: instagram.com/lilbieber

      Известный канадский поп-певец Джастин Бибер опубликовал Stories с одной из знаковых достопримечательностей Мангистауской области - горой Бокты, передает Lada.kz.

      Музыкант сделал репост публикации красочных снимков горы Бокты (известной в народе как "Тирамису") из Instagram-паблика @earthbestshots.

      Репост Бибера
      Гора Бокты. Скриншот: lada.kz

      На серии фотографий - знаковая достопримечательность Устюртского заповедника, напоминающая популярный итальянский десерт. Снимки были сделаны фотографом Даниэлем Корданом.

      Как отмечает издание, гора Бокты высотой 165 метров особенно впечатляет в часы рассвета и заката, когда ее слоистые склоны окрашиваются в огненно-золотистые оттенки.

      Внимание мировой звезды к уникальным ландшафтам Мангистауской области вызвало гордость у местных жителей, а у иностранцев - желание посетить это место.

      "Вы тоже в шоке от того, что Бибер выложил у себя нашу природу?" - написал один из комментаторов.

      Джастин Бибер - канадский певец, автор песен и актер. Он родился 1 марта 1994 года в Лондоне - канадской провинции Онтарио.

      В детстве он увлекался хоккеем, футболом, шахматами и музыкой. В 2007 году юноша исполнил композицию "So Sick" на местном конкурсе и занял второе место.

      Мать Бибера загрузила видео выступления на YouTube, а после продолжила выкладывать и другие видеозаписи поющего сына. Популярность юноши стремительно росла.

      В 2008 году Скутер Браун (бывший менеджер So So Def) наткнулся на видео Джастина Бибера. Впечатленный талантом мальчика, Браун обратился к его матери и после долгих уговоров убедил его прилететь в Атланту, штат Джорджия, чтобы записать несколько демо. Вскоре после этого Бибер подписал контракт с Raymond Braun Media Group (RBMG) - совместным детищем Брауна и Ашера.

      Первый сингл исполнителя - "One Time" - был записан в 2009 году и попал в топ-30 в некоторых странах. В ноябре того же года Джастин выпустил первый мини-альбом под названием "My World". Он стал первым исполнителем, семь песен из дебютного альбома которого попали в чарт Billboard Hot 100.

      Сегодня Джастин Бибер - талантливый и успешный музыкант, завоевавший внимание слушателей и зрителей по всему миру. Несмотря на взлеты и падения в личной жизни и карьере, он продолжает оставаться одной из самых влиятельных фигур в поп-музыке и выпускает хиты, которые радуют поклонников всех возрастов.

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