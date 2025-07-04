Салтанат Бакаева поделилась атмосферными фото из Актау

37-летняя казахстанская певица и актриса Салтанат Бакаева показала в своем Instagram фотографии из солнечного Актау и написала пост-размышление, передает NUR.KZ.

Многодетная певица запечатлелась в Актау сидя на берегу Каспийского моря. Она решила поделиться своими размышлениями.

"У природы нет плохой погоды и это правда! Все прекрасно в ней! Учусь у нее щедрости, непоколебимости и, конечно, принятию самой себя!

Роза не стремится быть похожей на ромашку! Они в тотальном доверии и с любовью отдаются этому пути, миру!

Людьми руководит чаще страх, а надо чтобы всегда была любовь, писать легко, но чтобы в жизнь внедрить, нужна осознанность", - поразмышляла Салтанат.

Подписчики отметили, что снимки получились очень красивыми и щедро одарили Салтанат "лайками" и "красными сердечками".

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