Салтанат Бакаева поделилась атмосферными фото из Актау
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37-летняя казахстанская певица и актриса Салтанат Бакаева показала в своем Instagram фотографии из солнечного Актау и написала пост-размышление, передает NUR.KZ.
Многодетная певица запечатлелась в Актау сидя на берегу Каспийского моря. Она решила поделиться своими размышлениями.
"У природы нет плохой погоды и это правда! Все прекрасно в ней! Учусь у нее щедрости, непоколебимости и, конечно, принятию самой себя!
Роза не стремится быть похожей на ромашку! Они в тотальном доверии и с любовью отдаются этому пути, миру!
Людьми руководит чаще страх, а надо чтобы всегда была любовь, писать легко, но чтобы в жизнь внедрить, нужна осознанность", - поразмышляла Салтанат.
Подписчики отметили, что снимки получились очень красивыми и щедро одарили Салтанат "лайками" и "красными сердечками".
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2262483-saltanat-bakaeva-podelilas-atmosfernymi-foto-iz-aktau/
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