"После родов у нее снова плоский живот": жена Джастина Бибера показала фигуру в бикини

Супруга канадского певца Джастина Бибера, американская модель и бизнесвумен Хейли Бибер поделилась с подписчиками фото в откровенном образе - показала фигуру в открытом купальнике, передает NUR.KZ.

28-летняя манекенщица опубликовала снимки в своем Instagram-аккаунте. К слову, на Бибер подписаны 55,2 млн человек.

На фото девушка предстала в черном открытом купальнике, состоящем из крошечного бюстгальтера с треугольными чашками и плавок с низкой посадкой. При этом модель показала свою изящную фигуру с рельефным прессом.

Бибер также распустила волосы и надела солнцезащитные очки. В качестве аксессуаров она выбрала большие круглые серьги.

В комментариях оценили образ модели и ее фигуру, учитывая, что она не так давно стала мамой.

"Она мое ежедневное вдохновение", "Я одержим", "Королева", "Вперед, Хейли", "Какое тело", "Великолепно" , "После родов у нее снова плоский живот" - писали под постом девушки.

По информации на сайте IMDb, Хейли Род Болдуин Бибер родилась 22 ноября 1996 года в Туссоне, штат Аризона, США. Ее отец - актер Стивен Болдуин, самый младший из братьев Болдуинов. Ее мать - графический дизайнер Кенния Деодато Болдуин, является бразильянкой итальянского и португальского происхождения.

Хейли Бибер - модель, актриса и владелица собственного бренда Rhode.

По информации на сайте IMDb, Хейли Род Бибер (урожденная Болдуин) – американская модель и телеведущая, дочь актера Стивена Болдуина и племянница Алека Болдуина.

Родилась 22 ноября 1996 года в Тусоне, штат Аризона. Ее мать – графический дизайнер Кенния Деодато Болдуин является бразильянкой итальянского и португальского происхождения.

С сентября 2018 года замужем за музыкантом Джастином Бибером.

Стоит отметить, что Джастин Бибер и Хейли Бибер в браке уже почти семь лет. Они были друзьями детства, а в начале 2016 года начали встречаться. Это продлилось недолго, однако два года спустя пара вновь сошлась.

На этот раз отношения закончились свадьбой. 13 сентября 2018 года пара зарегистрировала отношения, и модель взяла фамилию супруга. Венчание влюбленные решили провести через год. На свадьбе присутствовали полторы сотни гостей.

В мае прошлого года Хейли Бибер публиковала серию фотографий с округлившимся животиком. Тогда звезда объявила, что скоро станет мамой.