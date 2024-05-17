"Ждем "беременных" нарядов": Хейли Бибер показала округлившийся живот в топике

Американская модель и бизнесвумен Хейли Бибер опубликовала серию фотографий в Instagram с округлившимся животиком. Звезда недавно объявила, что скоро станет мамой, передает NUR.KZ.

27-летняя Хейли Бибер недавно объявила, что ждет первого ребенка от певца Джастина Бибера, с которым они в браке уже шесть лет. После известия о беременности модель решила выложить ряд фотографий в разных аутфитах с округлившимся животиком.

"Последние несколько недель были такие", - подписала публикацию Хейли, добавив эмодзи с вылупившимся цыпленком, сердечком, пальмой и цветами, а также спящий и умиляющийся смайлики.

Тысячи фанатов прокомментировали снимки.

"Представьте, как классно - быть ребенком и говорить, что твоя мама - Хейли Бибер", "Ставьте лайк, если думаете, что будет девочка", "Ждем "беременных" нарядов", "Как назовешь малыша?", "Наконец-то, "беременные" фото, которые мы так ждали", - написали поклонники.