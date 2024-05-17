Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Ждем "беременных" нарядов": Хейли Бибер показала округлившийся живот в топике

Опубликовано:

Хейли Бибер
Хейли Бибер. Фото: instagram.com/haileybieber

Американская модель и бизнесвумен Хейли Бибер опубликовала серию фотографий в Instagram с округлившимся животиком. Звезда недавно объявила, что скоро станет мамой, передает NUR.KZ.

27-летняя Хейли Бибер недавно объявила, что ждет первого ребенка от певца Джастина Бибера, с которым они в браке уже шесть лет. После известия о беременности модель решила выложить ряд фотографий в разных аутфитах с округлившимся животиком.

"Последние несколько недель были такие", - подписала публикацию Хейли, добавив эмодзи с вылупившимся цыпленком, сердечком, пальмой и цветами, а также спящий и умиляющийся смайлики.

Тысячи фанатов прокомментировали снимки.

"Представьте, как классно - быть ребенком и говорить, что твоя мама - Хейли Бибер", "Ставьте лайк, если думаете, что будет девочка", "Ждем "беременных" нарядов", "Как назовешь малыша?", "Наконец-то, "беременные" фото, которые мы так ждали", - написали поклонники.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2102441-zhdem-beremennyh-naryadov-heyli-biber-pokazala-okruglivshiysya-zhivot-v-topike/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.