"Что за Бейонсе?": Айнур Ильясова покрасовалась в мини-платье с открытой спиной

Актриса и ведущая подкаста "MOM'sкий әңгіме" Айнур Ильясова, сыгравшая в фильме "Келинка Сабина", появилась в мини-платье и восхитила длинными ногами, передает NUR.KZ.

Новые фото появились в Instagram Айнур Ильясовой.

"Мне постоянно говорят: "Какие у тебя красивые ноги!". И особенно часто отмечают тонкую щиколотку. Да, щиколотка — как из балетной школы. Стройная, изящная, мне очень нравится.

На этой съемке вся команда сделала магию: фотограф поймал именно тот ракурс, где она особенно выигрышно смотрится, стилист подобрал платье, которое как будто создано для того, чтобы ее подчеркнуть.

Макияж и укладка — просто финальный штрих к образу, который я обожаю. Когда ты в руках профи — чувствуешь себя на миллион. И спасибо вам за ваши комплименты мне очень приятно", - отметила актриса.

"О, май гад", "Что за Бейонсе?", "Мамма мия", "Птица высокого полета", "Шикарная", "Красотка", "Пантера", - пишут в соцсети.