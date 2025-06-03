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"Что за Бейонсе?": Айнур Ильясова покрасовалась в мини-платье с открытой спиной

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Айнур Ильясова
Айнур Ильясова. Фото : instagram.com/ainur_ilyasova

Актриса и ведущая подкаста "MOM'sкий әңгіме" Айнур Ильясова, сыгравшая в фильме "Келинка Сабина", появилась в мини-платье и восхитила длинными ногами, передает NUR.KZ.

Новые фото появились в Instagram Айнур Ильясовой.

"Мне постоянно говорят: "Какие у тебя красивые ноги!". И особенно часто отмечают тонкую щиколотку. Да, щиколотка — как из балетной школы. Стройная, изящная, мне очень нравится.

На этой съемке вся команда сделала магию: фотограф поймал именно тот ракурс, где она особенно выигрышно смотрится, стилист подобрал платье, которое как будто создано для того, чтобы ее подчеркнуть.

Макияж и укладка — просто финальный штрих к образу, который я обожаю. Когда ты в руках профи — чувствуешь себя на миллион. И спасибо вам за ваши комплименты мне очень приятно", - отметила актриса.

"О, май гад", "Что за Бейонсе?", "Мамма мия", "Птица высокого полета", "Шикарная", "Красотка", "Пантера", - пишут в соцсети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2251911-chto-za-beyonse-aynur-ilyasova-pokrasovalas-v-mini-plate-s-otkrytoy-spinoy/