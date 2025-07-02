"Нельзя быть такой невероятной": Настя Каменских появилась в купальнике и соломенной шляпке
Опубликовано:
38-летняя украинская певица Настя Каменских, солистка дуэта "Потап и Настя", разместила в своем блоге в Instagram фото в купальнике и вызвала обсуждение фанатов, передает NUR.KZ.
"Летнее настроение", - написала певица.
На фото она снялась сидящей на краю бассейна в белом купальнике и соломенной шляпке. Позади - прекрасный пейзаж. Зеленые холмы и потрясающе красивое голубое небо.
Фанаты творчества Насти Каменских пожелали ей прекрасного отдыха и назвали "невероятной женщиной". Отметим, что в Instagram у певицы больше 5 млн подписчиков.
"Настя, нельзя быть такой невероятной", "Какая красавица!!! Настя - гордость и краса Украины", "Настя, здесь вы похожи на мексиканку", "А где Потап? В последнее время его не видно рядом", "Какой тело!" - отметили комментаторы.
Ранее мы писали, что Настя Каменских пощеголяла в корсете, мини-юбке и ботфортах.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2261667-nelzya-byt-takoy-neveroyatnoy-nastya-kamenskih-poyavilas-v-kupalnike-i-solomennoy-shlyapke/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах