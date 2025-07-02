"Нельзя быть такой невероятной": Настя Каменских появилась в купальнике и соломенной шляпке

38-летняя украинская певица Настя Каменских, солистка дуэта "Потап и Настя", разместила в своем блоге в Instagram фото в купальнике и вызвала обсуждение фанатов, передает NUR.KZ.

"Летнее настроение", - написала певица.

На фото она снялась сидящей на краю бассейна в белом купальнике и соломенной шляпке. Позади - прекрасный пейзаж. Зеленые холмы и потрясающе красивое голубое небо.

Фанаты творчества Насти Каменских пожелали ей прекрасного отдыха и назвали "невероятной женщиной". Отметим, что в Instagram у певицы больше 5 млн подписчиков.

"Настя, нельзя быть такой невероятной", "Какая красавица!!! Настя - гордость и краса Украины", "Настя, здесь вы похожи на мексиканку", "А где Потап? В последнее время его не видно рядом", "Какой тело!" - отметили комментаторы.

Ранее мы писали, что Настя Каменских пощеголяла в корсете, мини-юбке и ботфортах.