"Невероятно крутая": Настя Каменских пощеголяла в корсете, мини-юбке и ботфортах
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37-летняя украинская певица Настя Каменских, солистка дуэта "Потап и Настя", заявила о новом треке и показалась в экстремальном мини и ботфортах, передает NUR.KZ.
Настя представила новый трек о любви.
"Согласитесь, что любовь — это единственное чувство, которое может подарить нам всю гамму эмоций, поэтому мы и зависим от нее. "Adicta" как раз об этом. Слушайте трек и влюбляйтесь в каждый момент своей жизни", - написала она.
Фанаты оценили не только песню, но и ее аутфит.
"Какой классный образ", "Это огонь, вау", "Ты крутая, очень горячая", "Просто глаз не оторвать", "Красавица", "Принцесса", "Неописуемая красота", "Ты невероятно крутая", - отреагировали они.
Немногим ранее Настя Каменских появилась в эффектном топе-корсете с оригинальным декольте.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2170045-neveroyatno-krutaya-nastya-kamenskih-poshchegolyala-v-korsete-mini-yubke-i-botfortah/
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