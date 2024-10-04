"Невероятно крутая": Настя Каменских пощеголяла в корсете, мини-юбке и ботфортах

37-летняя украинская певица Настя Каменских, солистка дуэта "Потап и Настя", заявила о новом треке и показалась в экстремальном мини и ботфортах, передает NUR.KZ.

Настя представила новый трек о любви.

"Согласитесь, что любовь — это единственное чувство, которое может подарить нам всю гамму эмоций, поэтому мы и зависим от нее. "Adicta" как раз об этом. Слушайте трек и влюбляйтесь в каждый момент своей жизни", - написала она.

Фанаты оценили не только песню, но и ее аутфит.

"Какой классный образ", "Это огонь, вау", "Ты крутая, очень горячая", "Просто глаз не оторвать", "Красавица", "Принцесса", "Неописуемая красота", "Ты невероятно крутая", - отреагировали они.

Немногим ранее Настя Каменских появилась в эффектном топе-корсете с оригинальным декольте.