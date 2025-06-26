"Красота, которую воспевали акыны": Алия Ануарбек в национальном наряде восхитила Сеть
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Актриса Алия Ануарбек (Телебарисова), звезда фильмов "Рассвет Великой степи" и "Жаужүрек мың бала", появилась в казахском национальном наряде и очаровала фанатов, передает NUR.KZ.
Алия поделилась бэкстейджем со съемок нового кинопроекта. На видео она запечатлелась в красивом традиционном наряде с длинными косами сидя у колыбельки.
"К слову, куда я смотрю, никого не было, задача была смотреть на плечо ассистента оператора. "Любила взглядом плечо", - рассказала Алия.
Образ Алии восхитил ее подписчиков.
"Настоящая казахская красавица! Тот образ, который должны изображать художники в своих картинах, и та красота, которую воспевали казахские акыны", "Красивая и нежная", "Очень красиво - золотая, нежная, ласковая", "Кыз Жибек", "Красавица наша Алия", - написали в Сети.
Недавно Алия Ануарбек рассказала о новом кинопроекте.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2259693-krasota-kotoruyu-vospevali-akyny-aliya-anuarbek-v-nacionalnom-naryade-voshitila-set/
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