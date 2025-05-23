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"Возвращаюсь на большие экраны после 5 лет перерыва": Алия Ануарбек о новом кинопроекте

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Алия Ануарбек
Алия Ануарбек. Фото: instagram.com/aliya_anuarbek

Казахстанская актриса Алия Ануарбек (Телебарисова), звезда фильмов "Рассвет Великой степи" и "Жаужүрек мың бала", рассказала о новом кинопроекте, передает NUR.KZ.

Алия разместила рабочие кадры со съемок. Актриса играет главную роль в новом фильме.

"После 5 лет перерыва я возвращаюсь на большие экраны с главной ролью Әнім в мюзикле Саната Шапашова "Бақыт құшағында". Я очень счастлива! А вы рады за меня и ждали ли меня?" - спросила она своих подписчиков.

"Очень ждали! И очень рады", "У человека все должно быть красиво - это все о вас, удачи вам во всем. Вы очень классная", "Поздравляем! Так приятно смотреть на вас - красавица, спортсменка, артистка, умница", "Самая красивая девушка", "Сияйте на экране", - порадовались за нее фанаты.

Ранее Алия Ануарбек написала пост-откровение в соцсети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2248158-vozvrashchayus-na-bolshie-ekrany-posle-5-let-pereryva-aliya-anuarbek-o-novom-kinoproekte/