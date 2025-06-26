Модель с казахскими корнями, которую обокрали в Париже на 100 млн тенге, появилась без белья
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28-летняя российская модель Диана Коркунова с казахскими корнями выложила порцию новых фото, на которых запечатлелась в модном аутфите без белья, передает NUR.KZ.
Фото появились в Instagram модели. На Диане была черная кожаная мини-юбка, сапоги необычной формы на тонкой шпильке, но больше внимания привлек серый топ - под ним не было бюстгальтера.
Девушка дополнила образ черными солнцезащитными очками и сумкой округлой формы. А ее запястья украсили серебристые массивные браслеты.
"Диана - королева", "Эпический наряд, как я люблю все это", "Никогда не воссоздаешь одно и то же фото дважды. Потрясающая модель, я люблю тебя", "Кот в сапогах", "Ты великолепная и сексуальная малышка", "Огонь", - гласят многочисленные комментарии.
Напомним, больше недели назад Диана Коркунова рассказала, что ее квартиру в Париже обокрали почти на 100 млн тенге.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2259591-model-s-kazahskimi-kornyami-kotoruyu-obokrali-v-parizhe-na-100-mln-tenge-poyavilas-bez-belya/
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