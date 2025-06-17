Российскую модель с казахскими корнями ограбили в Париже почти на 100 млн тенге

28-летняя российская модель Диана Коркунова с казахскими корнями рассказала, что ее квартиру в Париже ограбили. Девушка отметила, что потеряла чувство безопасности в собственном доме, передает NUR.KZ.

Тревожной новостью Диана поделилась в своем Telegram-канале.

"Меня ограбили в моей квартире в Париже на прошлой неделе. Пока меня не было дома, ко мне зашли. Забрали все самое ценное: сумки, украшения, кэш. Суммарный ущерб — больше 15 миллионов рублей (около 98 млн тенге - прим. ред.). И да, в списке — моя любимая birkin, которую я так берегла", - написала Диана.

Девушка отметила, что тяжело осознавать, что кто-то чужой побывал в твоем доме и копался в твоих вещах.

"Если честно, терять деньги обидно. Терять вещи — еще обиднее, потому что это часть моей работы, коллекции, моей жизни. Но самое неприятное — это потеря чувства безопасности. Вроде ты в своем доме, но что-то внутри уже иначе", - поделилась она.

Диана отметила, что не раз уже сталкивается с воровством во Франции.

"Были случаи, когда крали сумки на улице. Были случаи — в ресторанах. Но когда заходят уже в дом — это совсем другой уровень", - заявила она и добавила, что нужно всегда думать о своей безопасности.

Позже Коркунова поделилась новой фотосессией. Она приступила к работе.

"Полиция работает. Страховая приняла заявление. Мы будем искать. Ну а я — работать дальше и зарабатывать на новые красивые вещи. Жизнь продолжается. Спасибо за поддержку", - написала она.