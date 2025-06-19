"Приехала покорять Париж": Аня Покров поделилась атмосферными фото из Франции

Российский блогер-миллионник Аня Покров показала фотографии из Парижа, где сейчас отдыхает. 25-летняя инстадива претворила давнюю мечту в жизнь, передает NUR.KZ.

"Это Париж, день первый! Шаги шагала, макарунсы ела, сумку Шанель купила! Рады за меня или не от всего сердца?" - написала она.

Аня разместила ряд фото в карусели. Для прогулки по Парижу блогер выбрала белый топ и светло-бежевую юбку в черный горошек. Красная обувь и черные солнцезащитные очки дополнили ее летний образ. Для дневного променада Покров также взяла белую сумочку.

"Очень рады, если честно. Представляю, какая это радость для тебя, какие эмоции и прям так тепло на душе. Фотки - отдельное произведение искусства", "Приехала покорять Париж!", "Как тебе идет этот город", "Это место именно для тебя", - отметили в Сети.

Напомним, Аня Покров пощеголяла в бикини на Бали.