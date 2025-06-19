"Приехала покорять Париж": Аня Покров поделилась атмосферными фото из Франции
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Российский блогер-миллионник Аня Покров показала фотографии из Парижа, где сейчас отдыхает. 25-летняя инстадива претворила давнюю мечту в жизнь, передает NUR.KZ.
"Это Париж, день первый! Шаги шагала, макарунсы ела, сумку Шанель купила! Рады за меня или не от всего сердца?" - написала она.
Аня разместила ряд фото в карусели. Для прогулки по Парижу блогер выбрала белый топ и светло-бежевую юбку в черный горошек. Красная обувь и черные солнцезащитные очки дополнили ее летний образ. Для дневного променада Покров также взяла белую сумочку.
"Очень рады, если честно. Представляю, какая это радость для тебя, какие эмоции и прям так тепло на душе. Фотки - отдельное произведение искусства", "Приехала покорять Париж!", "Как тебе идет этот город", "Это место именно для тебя", - отметили в Сети.
Напомним, Аня Покров пощеголяла в бикини на Бали.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2257308-priehala-pokoryat-parizh-anya-pokrov-podelilas-atmosfernymi-foto-iz-francii/
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