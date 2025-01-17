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"Нимфа": Аня Покров пощеголяла в бикини на Бали

Опубликовано:

Аня Покров
Аня Покров. Фото: instagram.com/pokrov90

Российский блогер-миллионник Аня Покров похвасталась фигурой в бикини. Фото с отдыха на Бали без макияжа и фильтров 25-летняя Аня разместила в соцсети, передает NUR.KZ.

"Добро пожаловать в рай. Ну и, как говорится, без мейкапа и фильтров! Обещанный пост в купальнике! Лайкаем", - отметила Покров под новыми фото с Бали.

В карусели девушка предложила ряд фото, на которых показала, как отдыхает в Индонезии. Ее стройная фигура в белом бикини поразила пользователей соцсети. Об этом они упомянули в комментариях под снимками, щедро снабдив публикацию "лайками".

"Давно не было постов в купальнике, красота", "Боже, как это красиво", "Просто потрясающая", "Фигура - бомба", "Фигура превосходная", "Нимфа", "О, ты похудела", "Фигура, к которой стремятся миллионы девушек", - отмечено под постом.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2212511-nimfa-anya-pokrov-poshchegolyala-v-bikini-na-bali/

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