"Нимфа": Аня Покров пощеголяла в бикини на Бали

Российский блогер-миллионник Аня Покров похвасталась фигурой в бикини. Фото с отдыха на Бали без макияжа и фильтров 25-летняя Аня разместила в соцсети, передает NUR.KZ.

"Добро пожаловать в рай. Ну и, как говорится, без мейкапа и фильтров! Обещанный пост в купальнике! Лайкаем", - отметила Покров под новыми фото с Бали.

В карусели девушка предложила ряд фото, на которых показала, как отдыхает в Индонезии. Ее стройная фигура в белом бикини поразила пользователей соцсети. Об этом они упомянули в комментариях под снимками, щедро снабдив публикацию "лайками".

"Давно не было постов в купальнике, красота", "Боже, как это красиво", "Просто потрясающая", "Фигура - бомба", "Фигура превосходная", "Нимфа", "О, ты похудела", "Фигура, к которой стремятся миллионы девушек", - отмечено под постом.