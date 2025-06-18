"Как я люблю тебя, жизнь!": Мадлен покрасовалась в элегантном платье в Москве

Казахстанский блогер-миллионник Мадинахон Мамадалиева, известная как Мадлен, показала атмосферные фотографии из Москвы, где сейчас находится, передает NUR.KZ.

Мадлен запечатлелась в красивом платье со шнуровкой и рукавами-фонариками. Наряд подчеркнул ее фигуру и женственность. Блогер-миллионник отметила локацию, где были сделаны фото. Это Патриаршие пруды.

"Ой, девочки! Мне лишь бы в платье на Патриках хихикать! Обожаю этот летний вайб. Ну какие чудесные дни. Как я люблю тебя, жизнь!" - отметила Мадлен под своими фото.

"Красотка", "Жаным", "Невероятная", "Расцеловать такую красоту надо", "Куколка", "Шикарная", "Моя любовь", "Наконец-то до Патриков добралась", "Откуда платье такое роскошное?", "Я всегда восхищаюсь вашими историями, как вы добились всего и как вы сейчас живете с такой улыбкой", - отреагировали ее подписчики.

Напомним, роскошный образ Мадлен впечатлил пользователей соцсети.