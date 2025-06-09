"Воплощение красоты и грации": роскошный образ Мадлен впечатлил пользователей соцсети

Казахстанский блогер-миллионник Мадинахон Мамадалиева, известная как Мадлен, покрасовалась в роскошном наряде на модном показе в Кыргызстане, передает NUR.KZ.

Фото Мадлен разместила в соцсети. Ее образ вызвал восхищение фанатов. Как видно, и сама блогер осталась без ума от шикарного дизайнерского наряда. Как рассказала Мадлен, она вышла на подиум как модель и блогер.

"Этот день навсегда останется в моем сердце", - призналась она, поблагодарив жителей Бишкека за теплый прием, гостеприимство и светлые, добрые улыбки.

"Икона", "Ты воплощение красоты и грации", "Дива", "Как всегда, макияж огонь", "Красивая Мадинахон, шикарная просто. Ну что за женщина", "Великолепный век", - гласят восхищенные комментарии подписчиков в соцсети.