"Не в том веке родилась": Катя Варнава в ретро-образе поразила фанатов

40-летняя актриса Екатерина Варнава, экс-участница шоу Comedy Woman примерила ретро-образ, который изумил ее поклонников. Фотографиями она поделилась в Instagram, передает NUR.KZ.

"Разум ищет, а сердце находит", - отметила Катя.

На фото она предстала в черном платье из легкой ткани с глубоким декольте и открытой спиной, обрамленном длинными жемчужными нитями.

Веер из белых перьев и укладка в стиле ретро, изысканные украшения дополнили образ, который напомнил героиню фильма "Великий Гэтсби".

Екатерина Варнава. Фото: instagram.com/kativarnava

"Это невероятно красиво", "Богиня", "Бесподобна! Катя, как же Вам идет этот образ", "Восторг", "Благородная роскошь", "Утонченная красота! Обожаю", "Очень-очень красиво. Женственно, нежно. Глаза! Боже, эти пронзительные глаза-озера. Волшебные фото", "Не в том веке родилась", - написали ей фанаты.

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