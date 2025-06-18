"Не в том веке родилась": Катя Варнава в ретро-образе поразила фанатов
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40-летняя актриса Екатерина Варнава, экс-участница шоу Comedy Woman примерила ретро-образ, который изумил ее поклонников. Фотографиями она поделилась в Instagram, передает NUR.KZ.
"Разум ищет, а сердце находит", - отметила Катя.
На фото она предстала в черном платье из легкой ткани с глубоким декольте и открытой спиной, обрамленном длинными жемчужными нитями.
Веер из белых перьев и укладка в стиле ретро, изысканные украшения дополнили образ, который напомнил героиню фильма "Великий Гэтсби".
"Это невероятно красиво", "Богиня", "Бесподобна! Катя, как же Вам идет этот образ", "Восторг", "Благородная роскошь", "Утонченная красота! Обожаю", "Очень-очень красиво. Женственно, нежно. Глаза! Боже, эти пронзительные глаза-озера. Волшебные фото", "Не в том веке родилась", - написали ей фанаты.
Мы также писали, что Катю Варнаву в мини-платье забросали комплиментами в Сети.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2256711-ne-v-tom-veke-rodilas-katya-varnava-v-retro-obraze-porazila-fanatov/
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