"Женщина без возраста": Катю Варнаву в мини-платье забросали комплиментами в Сети

40-летняя актриса Екатерина Варнава, экс-участница шоу Comedy Woman покрасовалась в мини-платье. Пользователи соцсети оценили ее аутфит и фигуру, передает NUR.KZ.

Маленькое черное платье, босоножки в тон и пышные волосы - Катя Варнава разместила в Instagram новые фото. В карусели можно увидеть и черно-белые кадры, и цветные.

"Чудесно провожу время! Сижу, лежу, стою", - написала она.

Подписчики тут же оценили образ и не поскупились на комплименты в комментариях.

"Ноги, ножечки, ножищи", "И все это - на каблуках. Уровень богини", "Самая красивая", "Какая роскошь", "С такими ногами я бы тоже чудесно проводила время", "Катя - эта женщина без возраста", "Шик, блеск, красота", "Идеальная Катюша", "Боже! Красота! Ноги бесконечные", - пишут в Сети.