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Эзотерика

"До этого я молчала и пряталась": беременная жена Кайрата Нуртаса устроила фотосессию

Опубликовано:

Жулдыз Абдукаримова
Жулдыз Абдукаримова. Фото: instagram.com/zhuldyzabdukarimovaofficial

Казахстанская актриса Жулдыз Абдукаримова, супруга певца Кайрата Нуртаса, которая скоро станет матерью в пятый раз, устроила новую фотосессию, передает NUR.KZ.

Жулдыз появилась в белом вязаном ансамбле и шляпе с цепочкой. В дополнение к образу она надела солнцезащитные очки. Актриса отметила в сторис, что взгляды человека и то, как он оценивает жизнь, меняются с годами.

"Не стоит пытаться показывать себя идеальными. У человека без изъянов нет никакого преимущества перед другими. Нет ничего ценнее, чем жизнь в гармонии с самим собой, важно не потерять себя настоящего, поэтому не стоит обращать внимание на то, что скажут другие", - заключила она.

Сторис Жулдыз Абдукаримовой
Сторис Жулдыз Абдукаримовой. Скриншот: instagram.com/zhuldyzabdukarimovaofficial

Жена Кайрата Нуртаса также добавила, что подобных фотосессий будет много.

"В эту беременность я буду устраивать много фотосессий и снимать много видео. Потому что в предыдущие разы я пряталась и молчала. А теперь, извините. Я не хочу так просто пропустить это чудесное состояние", - отметила она.

Ранее беременная жена Кайрата Нуртаса поделилась откровениями.

Сторис Жулдыз Абдукаримовой
Сторис Жулдыз Абдукаримовой. Скриншот: instagram.com/zhuldyzabdukarimovaofficial

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2255034-do-etogo-ya-molchala-i-pryatalas-beremennaya-zhena-kayrata-nurtasa-ustroila-fotosessiyu/