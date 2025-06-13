"Не могу отвести глаз": Макпал Исабекова в необычном образе привлекла внимание фанатов

41-летняя казахстанская исполнительница Макпал Исабекова появилась в новом ярком образе - фанаты в соцсети высоко оценили преображение матери двоих детей, передает NUR.KZ.

Макпал Исабекова появилась в новом образе на дне рождения подруги.

"Не смогла выбрать одну, я считаю, они все имеют права быть в ленте. Вечер в стиле афро. Оцените мой образ от 1 до 10", - отметила певица.

Она поблагодарила тех, кто помог создать ей необычный образ и сделать крутые фото.

"Не могу отвести глаз", "Жаным, моя девочка", "Классная", "Куколка", "10 из 10", "Шикарная Макося, необычный образ", "Со времен "Суперстар" нравится ваш голос. Его не перепутаешь", "Совсем не изменилась, такая же, как и много лет назад", - отметили в соцсети.

Ранее мы писали, что отдохнувшая за рубежом с детьми Макпал Исабекова попала с дочерью в больницу.