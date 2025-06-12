"Ах, какая женщина": атмосферные фото Глафиры Тархановой очаровали Сеть

41-летняя российская актриса Глафира Тарханова, звезда сериала "Громовы", показала в соцсети атмосферные фото и очаровала своих верных поклонников, передает NUR.KZ.

Глафира сумела передать через фото умиротворение и спокойствие.

"Два дня на даче… Первая прогулка в лесу… Не торопясь, никуда не опаздывая, с коляской, покормили комариков. Похолодало, купальный сезон открою в следующий приезд. Как здорово сменить ритм, перезагрузиться", - рассказала актриса.

Отметим, что почти год назад Глафира родила пятого ребенка, и теперь у нее четыре сына и дочь. Молодая мама собрала комплименты в комментариях под свежими фото.

"Привет из Доминиканы. Я ваш фанат, мне нравятся ваши фильмы", "Какие красивые и атмосферные фото. Сразу вспомнила свое детство у бабушки", "Ах, какая женщина! Повелительница Вселенной", "Какая же вы красивая", - написали актрисе ее фанаты.

Напомним, мать пятерых детей Глафира Тарханова появилась в образе роковой чаровницы.