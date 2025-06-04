"Красотки": Айым Сейтметова устроила трогательную фотосессию с мамой
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Казахстанская актриса Айым Сейтметова снялась в новой фотосессии, в которой также приняла участие ее мама - известная актриса театра и кино Данагуль Темирсултанова, передает NUR.KZ.
Теплые фото с мамой Айым Сейтметова разместила на свой страничке в Instagram. В карусели можно увидеть много разных кадров - цветных и черно-белых, которые пропитаны любовью и нежностью.
Подписчики, в числе которых звездные коллеги Айым и ее мамы, щедро одарили публикацию "лайками" и смайликами в виде красных сердец.
"Красотки", "Самые роскошные, красивые и харизматичные женщины Казахстана. Айымка - копия мамы", "Примерно через 20 с лишним лет ваше фото с Тамосей будет выглядеть так же", "Обожаю вашу маму еще с детства, актриса от Бога, помню, когда мы всей семьей ждали передачи и весело все смеялись, очень красивая, мудрая женщина", - отметили в Сети.
Немногим ранее Айым Сейтметова рассказала, как снимали клип Димаша.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2252289-krasotki-ayym-seytmetova-ustroila-trogatelnuyu-fotosessiyu-s-mamoy/