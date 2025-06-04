"Красотки": Айым Сейтметова устроила трогательную фотосессию с мамой

Казахстанская актриса Айым Сейтметова снялась в новой фотосессии, в которой также приняла участие ее мама - известная актриса театра и кино Данагуль Темирсултанова, передает NUR.KZ.

Теплые фото с мамой Айым Сейтметова разместила на свой страничке в Instagram. В карусели можно увидеть много разных кадров - цветных и черно-белых, которые пропитаны любовью и нежностью.

Подписчики, в числе которых звездные коллеги Айым и ее мамы, щедро одарили публикацию "лайками" и смайликами в виде красных сердец.

"Красотки", "Самые роскошные, красивые и харизматичные женщины Казахстана. Айымка - копия мамы", "Примерно через 20 с лишним лет ваше фото с Тамосей будет выглядеть так же", "Обожаю вашу маму еще с детства, актриса от Бога, помню, когда мы всей семьей ждали передачи и весело все смеялись, очень красивая, мудрая женщина", - отметили в Сети.

Немногим ранее Айым Сейтметова рассказала, как снимали клип Димаша.