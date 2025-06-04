Шоубиз

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Красотки": Айым Сейтметова устроила трогательную фотосессию с мамой

Опубликовано:

Данагуль Темирсултанова и Айым Сейтметова
Данагуль Темирсултанова и Айым Сейтметова. Фото: instagram.com/aiymsm

Казахстанская актриса Айым Сейтметова снялась в новой фотосессии, в которой также приняла участие ее мама - известная актриса театра и кино Данагуль Темирсултанова, передает NUR.KZ.

Теплые фото с мамой Айым Сейтметова разместила на свой страничке в Instagram. В карусели можно увидеть много разных кадров - цветных и черно-белых, которые пропитаны любовью и нежностью.

Подписчики, в числе которых звездные коллеги Айым и ее мамы, щедро одарили публикацию "лайками" и смайликами в виде красных сердец.

"Красотки", "Самые роскошные, красивые и харизматичные женщины Казахстана. Айымка - копия мамы", "Примерно через 20 с лишним лет ваше фото с Тамосей будет выглядеть так же", "Обожаю вашу маму еще с детства, актриса от Бога, помню, когда мы всей семьей ждали передачи и весело все смеялись, очень красивая, мудрая женщина", - отметили в Сети.

Немногим ранее Айым Сейтметова рассказала, как снимали клип Димаша.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2252289-krasotki-ayym-seytmetova-ustroila-trogatelnuyu-fotosessiyu-s-mamoy/