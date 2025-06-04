"У меня всегда была низкая самооценка": Асель Сагатова сделала неожиданное признание

40-летняя отечественная актриса Асель Сагатова сделала неожиданное признание - одна из самых красивых актрис страны заявила, что всегда имела низкую самооценку, передает NUR.KZ.

Звезда фильма "Рэкетир" появилась в необычном образе. Черный строгий аутфит был "разбавлен" длинными афрокосами под банданой.

"Удивительно, но факт: у меня всю жизнь была низкая самооценка. Возможно, это последнее, что вы могли бы обо мне подумать. Но все, что я делаю, на самом деле, путь к принятию себя - путь любви к себе", - заявила Асель.

"Вау, шикарная супермодель Асель", "Black style", "У красивых людей почему-то всегда так", "У такой красотки не должно быть никогда низкой самооценки", "Город грехов-3", "Асель всегда на высоте", "Красавица наша", - написали комментаторы.

Недавно Асель Сагатова поделилась позитивным видео и собрала комплименты в Сети.