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"Она просто супер": Асель Сагатова поделилась позитивным видео и собрала комплименты в Сети

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Асель Сагатова
Асель Сагатова. Фото: instagram.com/asselsagatova

40-летняя отечественная актриса Асель Сагатова, звезда фильма "Рэкетир", выложила позитивное видео и подняла настроение своим фанатам в соцсети, передает NUR.KZ.

"Вайб аула", - написала Асель Сагатова.

Благодаря отличному монтажу за считанные секунды актриса появляется в разных местах. Все это сопровождается динамичной музыкой, а, глядя на очаровательную улыбку Асель, невольно улыбаешься ей в ответ.

Пользователи соцсети забросали любимую актрису смайликами-сердечками.

"Она просто супер", "Красавица", "Боже, какая вы красивая", "Шикарная", "Как бы не сглазить", "Аселя, солнце", "Самая красивая актриса, естественная, мне нравятся, великолепная", "Всегда классная и шикарная Асель", "Обожаю", "Пусть кружит нам голову жаркий месяц мая, ходи, работай, живи, дыши и гуляй", - отреагировали фанаты Асель.

Ранее Асель Сагатова поделилась размышлениями в 40-летний юбилей - актриса призналась, что "внутри нее нет возраста".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2247636-ona-prosto-super-asel-sagatova-podelilas-pozitivnym-video-i-sobrala-komplimenty-v-seti/