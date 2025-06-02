"Купальник маленький": фото Бузовой из Доминиканы обсудили в Сети

Ольга Бузова показала новые фото в Instagram, снятые у водопада Эль-Лимон на полуострове Самана. Подписчики обсудили атмосферные снимки - кто восхитился, а кто нашел изъян, передает NUR.KZ.

"Водопад Эль-Лимон является одним из популярных туристических объектов полуострова Самана, где мы снимаем наше фантастическое шоу.

Эль-Лимон расположен в джунглях Национального парка Эль-Лимон, и я бесконечно счастлива, что мне удалось до него дойти.

Я влюбилась в Доминикану и однозначно хотела бы вернуться еще", - поделилась Ольга впечатлениями от поездки.

Фанаты Бузовой, впечатленные увиденным, оставили свои отзывы под фото. Не обошлось и без колких комментариев.

"Красота", "Красавица неземная", "Оль, купальник-то маленький", "Вам удобно в нем?", "Боже, Оля, кто вас одевает? Это отвратительно!", "Я водопад не заметила", "Фотошоп бы не помешал", "Люблю вашу натуральность! Это сейчас роскошь, доступная не каждому", "У человека с деньгами не хватает на фотографа и купальник по размеру?"- отмечено по фото.

Напомним, Ольу Бузову заподозрили в беременности.