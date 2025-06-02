Шоубиз

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Купальник маленький": фото Бузовой из Доминиканы обсудили в Сети

Опубликовано:

Ольга Бузова
Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86

Ольга Бузова показала новые фото в Instagram, снятые у водопада Эль-Лимон на полуострове Самана. Подписчики обсудили атмосферные снимки - кто восхитился, а кто нашел изъян, передает NUR.KZ.

"Водопад Эль-Лимон является одним из популярных туристических объектов полуострова Самана, где мы снимаем наше фантастическое шоу.

Эль-Лимон расположен в джунглях Национального парка Эль-Лимон, и я бесконечно счастлива, что мне удалось до него дойти.

Я влюбилась в Доминикану и однозначно хотела бы вернуться еще", - поделилась Ольга впечатлениями от поездки.

Фанаты Бузовой, впечатленные увиденным, оставили свои отзывы под фото. Не обошлось и без колких комментариев.

"Красота", "Красавица неземная", "Оль, купальник-то маленький", "Вам удобно в нем?", "Боже, Оля, кто вас одевает? Это отвратительно!", "Я водопад не заметила", "Фотошоп бы не помешал", "Люблю вашу натуральность! Это сейчас роскошь, доступная не каждому", "У человека с деньгами не хватает на фотографа и купальник по размеру?"- отмечено по фото.

Напомним, Ольу Бузову заподозрили в беременности.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2251326-kupalnik-malenkiy-foto-buzovoy-iz-dominikany-obsudili-v-seti/