"Животик скрывает": Бузову в купальнике на пляже в Китае заподозрили в беременности

39-летняя российская телеведущая, певица и актриса Ольга Бузова покрасовалась в купальнике на пляже в Хайнане. Одни подписчики восхитились ею, другие заподозрили в беременности, передает NUR.KZ.

Новые фото Бузова разместила в своем блоге в Instagram. На теледиве, которая попозировала на берегу моря, купальник с зебровым принтом и парео в тон. В руках Ольга держит зеленый кокос.

"Один пляжный день в картинках", - написала она.

Публикация набрала свыше 59 тысяч "лайков" и множество восхищенных отзывов. Однако некоторые разглядели на фото "животик" и решили, что теледива беременна.

"Мне вообще показалось, что животик скрывает, или это мне так хочется видеть", "Хорошо она выглядит, кости нынче не в моде", "Действительно беременна. Поздравляю", "Классная фигура", "Олечка, ужин срочно врагу", " Поправилась", "Она беременна уже 5 лет", - высказались комментаторы.

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