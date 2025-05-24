"Утомленная солнцем": фото Светланы Лободы в ультракоротких шортах вызвало обсуждение в Сети

Популярная певица Светлана Лобода выложила на своей странице в Instagram новую публикацию, для которой снялась в откровенном наряде, передает NUR.KZ.

42-летняя Лобода на указанном снимке предстала в ультракоротких джинсовых шортах и черном бюстгальтере. Также певица надела белую рубашку с длинным рукавом, которую расстегнула.

Певица коротко подписала публикацию, выбрав эмодзи сердца.

Поклонники оставили немало комментариев в поддержку исполнительницы.

"Что за шикарная женщина", "Просто невероятная красотка", "Самая прекрасная мечта", "Не описать словами", "Утомленная солнцем", - написали под фото пользователи.

К слову, на данный момент количество подписчиков певицы в Instagram стремительно приближается к отметке в 15 млн.

Напомним, в прошлом году артистка дала очередной поблагодарила казахстанцев за теплый прием. Артистка дала концерт в городе Қонаев.