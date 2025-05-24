"Утомленная солнцем": фото Светланы Лободы в ультракоротких шортах вызвало обсуждение в Сети
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Популярная певица Светлана Лобода выложила на своей странице в Instagram новую публикацию, для которой снялась в откровенном наряде, передает NUR.KZ.
42-летняя Лобода на указанном снимке предстала в ультракоротких джинсовых шортах и черном бюстгальтере. Также певица надела белую рубашку с длинным рукавом, которую расстегнула.
Певица коротко подписала публикацию, выбрав эмодзи сердца.
Поклонники оставили немало комментариев в поддержку исполнительницы.
"Что за шикарная женщина", "Просто невероятная красотка", "Самая прекрасная мечта", "Не описать словами", "Утомленная солнцем", - написали под фото пользователи.
К слову, на данный момент количество подписчиков певицы в Instagram стремительно приближается к отметке в 15 млн.
Напомним, в прошлом году артистка дала очередной поблагодарила казахстанцев за теплый прием. Артистка дала концерт в городе Қонаев.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2248182-utomlennaya-solncem-foto-svetlany-lobody-v-ultrakorotkih-shortah-vyzvalo-obsuzhdenie-v-seti/