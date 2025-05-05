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"Внутри меня нет возраста": Асель Сагатова поделилась размышлениями в 40-летний юбилей

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Асель Сагатова
Асель Сагатова. Фото: instagram.com/asselsagatova

Отечественная актриса Асель Сагатова, звезда фильма "Рэкетир", отмечает сегодня, 5 мая, свое 40-летие. Именинница написала пост ко дню рождения, передает NUR.KZ.

Асель, которой сегодня исполнилось 40, выложила новое фото в Instagram.

"Планировала сделать невероятный коллаж из архивных фото ко дню рождения — тех, которых никто еще не видел, или собрать видео, но получилось, как получилось: просто последнее селфи с телефона, просто я, просто — наконец-то 40.

Так ждала, так было интересно — что там за порогом? Буду наблюдать. Внутри меня нет возраста — только миллионы событий, куча осознаний, море открытий", - отметила Асель.

Именинница заявила, что жизнь - это путь, где каждый день - открытие.

"Это все еще путь, где с каждым шагом становится все интереснее, где за каждой мыслью прячется новое открытие.

Живу, мечтаю, люблю, злюсь, расстраиваюсь, переживаю, радуюсь, разочаровываюсь, ошибаюсь — и все это прекрасно. Благодарю за все, за всех, за себя!" - заключила актриса.

Карлыгаш Мухамеджанова, Айнур Ильясова, Асель Садвакасова, Нурлан Коянбаев, Динара Султан, Асель Калиева и другие казахстанские знаменитости поздравили Сагатову с днем рождения. К ним присоединились и поклонники актрисы.

"Моя жаным, с днем рождения тебя! Будь счастлива! Ты чудесная, умная, добрая, настоящая, преданная, и талантливая!", "Аселька, пусть этот год откроет много интересного и нового для тебя", "Самое интересное, уверена, еще впереди", "Красотка", - пишут ей в Сети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2242164-vnutri-menya-net-vozrasta-asel-sagatova-podelilas-razmyshleniyami-v-40-letniy-yubiley/