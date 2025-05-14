Шоубиз

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

10 роскошных фото невесты Леонардо Ди Каприо

Опубликовано:

Виттория Черетти
Виттория Черетти. Фото: instagram.com/vittoria

Виттория Черетти - единственная девушка, ради которой звезда Голливуда Леонардо Ди Каприо готов покончить с холостяцкой жизнью. NUR.KZ предлагает полюбоваться роскошными и яркими фото итальянской модели.

26-летняя Виттория Черетти поставила Ди Каприо условие - он должен жениться на ней. По мнению девушки, брак - это логичный и заключительный этап в их отношениях. Звезда "Титаника" намерен распрощаться со статусом завидного холостяка.

Впрочем, магнетизмом, талантом и обаянием Виттория обладала с самого детства, чем притягивала внимание окружающих и добилась успеха в карьере модели.

У девушки почти 2 миллиона подписчиков в Instagram. Совсем недавно она выложила в блоге фото, снятое в Каннах. На нем модель запечатлелась в платье с открытой спиной.

"Она потрясающая", "Великолепно", "Сверкающий огонь", "Это так красиво! А ты такая классная", "Когда свадьба? Мы ждем. Кстати, давай теперь совместные фото с Лео", - пишут ей в Сети.

Подобные отзывы собирают все ее публикации. Отметим, что девушка достаточно активна в Instagram и регулярно публикует свои снимки, среди которых есть фото с подиума и пляжа.

Подробнее о биографии и карьере Виттории Черетти можно прочитать здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2244948-10-roskoshnyh-foto-nevesty-leonardo-di-kaprio/