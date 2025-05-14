10 роскошных фото невесты Леонардо Ди Каприо

Виттория Черетти - единственная девушка, ради которой звезда Голливуда Леонардо Ди Каприо готов покончить с холостяцкой жизнью. NUR.KZ предлагает полюбоваться роскошными и яркими фото итальянской модели.

26-летняя Виттория Черетти поставила Ди Каприо условие - он должен жениться на ней. По мнению девушки, брак - это логичный и заключительный этап в их отношениях. Звезда "Титаника" намерен распрощаться со статусом завидного холостяка.

Впрочем, магнетизмом, талантом и обаянием Виттория обладала с самого детства, чем притягивала внимание окружающих и добилась успеха в карьере модели.

У девушки почти 2 миллиона подписчиков в Instagram. Совсем недавно она выложила в блоге фото, снятое в Каннах. На нем модель запечатлелась в платье с открытой спиной.

"Она потрясающая", "Великолепно", "Сверкающий огонь", "Это так красиво! А ты такая классная", "Когда свадьба? Мы ждем. Кстати, давай теперь совместные фото с Лео", - пишут ей в Сети.

Подобные отзывы собирают все ее публикации. Отметим, что девушка достаточно активна в Instagram и регулярно публикует свои снимки, среди которых есть фото с подиума и пляжа.

Подробнее о биографии и карьере Виттории Черетти можно прочитать здесь.