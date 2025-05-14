Шоубиз

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

50-летний Ди Каприо готов расстаться со статусом холостяка ради 26-летней модели

Опубликовано:

Леонардо Ди Каприо
Леонардо Ди Каприо. Кадр из видео: instagram.com/leonardodicaprio

50-летний голливудский актер Леонардо Ди Каприо решил кардинально изменить свою жизнь - он намерен жениться на 26-летней модели Виттории Черетти, передает NUR.KZ со ссылкой на журнал HeatWorld.

Как отмечает издание, Ди Каприо всерьез задумался о женитьбе. Ради итальянской модели Виттории Черетти актер даже готов расстаться со статусом завидного холостяка планеты.

Источник, близкий к паре, поведал, что звезда фильмов "Титаник", "Выживший", "Остров проклятых" не желает одинокой старости.

"Для него это очень важное событие - увидеть Витторию в качестве невесты. Он много думал о женитьбе и хотел бы сделать это как можно скорее", - поделился инсайдер.

По словам источника, модель четко обозначила, что брак - это логичный и заключительный этап в их отношениях и она не намерена долго ждать предложения от Лео.

Роман с Витторией, начавшийся в 2023 году, изменил Ди Каприо - он постройнел и уже не является частым гостем на шумных вечеринках, ему по душе домашний уют.

Новость о предстоящей женитьбе сына порадовала 82-летнюю Ирмелин Инденбиркен, которая уже давно ждет внуков.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2244759-50-letniy-di-kaprio-gotov-rasstatsya-so-statusom-holostyaka-radi-26-letney-modeli/