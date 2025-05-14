50-летний Ди Каприо готов расстаться со статусом холостяка ради 26-летней модели

50-летний голливудский актер Леонардо Ди Каприо решил кардинально изменить свою жизнь - он намерен жениться на 26-летней модели Виттории Черетти, передает NUR.KZ со ссылкой на журнал HeatWorld.

Как отмечает издание, Ди Каприо всерьез задумался о женитьбе. Ради итальянской модели Виттории Черетти актер даже готов расстаться со статусом завидного холостяка планеты.

Источник, близкий к паре, поведал, что звезда фильмов "Титаник", "Выживший", "Остров проклятых" не желает одинокой старости.

"Для него это очень важное событие - увидеть Витторию в качестве невесты. Он много думал о женитьбе и хотел бы сделать это как можно скорее", - поделился инсайдер.

По словам источника, модель четко обозначила, что брак - это логичный и заключительный этап в их отношениях и она не намерена долго ждать предложения от Лео.

Роман с Витторией, начавшийся в 2023 году, изменил Ди Каприо - он постройнел и уже не является частым гостем на шумных вечеринках, ему по душе домашний уют.

Новость о предстоящей женитьбе сына порадовала 82-летнюю Ирмелин Инденбиркен, которая уже давно ждет внуков.