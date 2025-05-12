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"Мурашки от одного взгляда": Глафира Тарханова появилась в образе роковой чаровницы

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Глафира Тарханова
Глафира Тарханова. Фото: instagram.com/glafiratarhanova

41-летняя российская актриса Глафира Тарханова, звезда сериала "Громовы", появилась в роковом образе - фотосессию тут же оценили фанаты в соцсети, передает NUR.KZ.

"Каждая женщина - муза! Согласны? Древние греки верили в то, что каждая сфера их жизни, которую они считали наиболее важной, имеет свою покровительницу — музу", - отметила Глафира.

Муза - это и творческое вдохновение, олицетворяемое обычно в образе женщины-богини, дополнила актриса. Она появилась на новых фото в бордовом платье на одно плечо.

Роковая, загадочная чаровница тут же восхитила свою читательскую аудиторию в Instagram. Поклонники не были скупы на похвалу в адрес Глафиры.

"Настоящая актриса: красивая, талантливая и активная!", "Очень красиво", "Дива", "Шикарная муза", "Шикарная женщина, мама! Вместе с вами росла. Гордость российского кинематографа", "Волшебница", "Какие невероятные, чувственные кадры. Мурашки побежали только от одного взгляда", - написали ей в Сети.

Напомним, прошлым летом Глафира Тарханова родила пятого ребенка. Теперь у нее четыре сына и дочь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2244129-murashki-ot-odnogo-vzglyada-glafira-tarhanova-poyavilas-v-obraze-rokovoy-charovnicy/