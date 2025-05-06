"Роскошная девушка": Мадлен вызвала восхищение в Сети новыми фото из Дубая

Автор популярного блога в Instagram Мадинахон Мамадалиева, более известная как Мадлен, выложила в соцсети новые фото из Дубая и вызвала восхищение подписчиков, передает NUR.KZ.

"Это прям мой вайб", - отметила инстадива.

На фото она запечатлелась рядом с шикарным авто. На ней просторный наряд в синих, голубых, розовых и бежевых тонах. Волосы Мадлен собрала в высокий пучок и надела солнцезащитные очки. А для завершения образа взяла с собой маленькую яркую сумочку.

"Очень идет", "Роскошная девушка", "Ну хороша", "Так красиво", "Где купить такое платье?", "Жена шейха", "Какая вы шикарная", "Бомба", "Дубай вам к лицу, принцесса Эмиратов", "Роскошь - это второе имя Мадины", "Дубай был создан для нее", - отреагировали в соцсети.

Ранее Мадлен рассказала о лучшем вложении в себя.