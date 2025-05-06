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"Роскошная девушка": Мадлен вызвала восхищение в Сети новыми фото из Дубая

Опубликовано:

Мадлен
Мадлен.Фото: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Автор популярного блога в Instagram Мадинахон Мамадалиева, более известная как Мадлен, выложила в соцсети новые фото из Дубая и вызвала восхищение подписчиков, передает NUR.KZ.

"Это прям мой вайб", - отметила инстадива.

На фото она запечатлелась рядом с шикарным авто. На ней просторный наряд в синих, голубых, розовых и бежевых тонах. Волосы Мадлен собрала в высокий пучок и надела солнцезащитные очки. А для завершения образа взяла с собой маленькую яркую сумочку.

"Очень идет", "Роскошная девушка", "Ну хороша", "Так красиво", "Где купить такое платье?", "Жена шейха", "Какая вы шикарная", "Бомба", "Дубай вам к лицу, принцесса Эмиратов", "Роскошь - это второе имя Мадины", "Дубай был создан для нее", - отреагировали в соцсети.

Ранее Мадлен рассказала о лучшем вложении в себя.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2242632-roskoshnaya-devushka-madlen-vyzvala-voshishchenie-v-seti-novymi-foto-iz-dubaya/