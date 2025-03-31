"Не все умеют пользоваться деньгами правильно": Мадлен рассказала о лучшем вложении в себя
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Автор популярного блога в Instagram Мадинахон Мамадалиева, более известная как Мадлен, рассказала, как важно путешествовать. Сейчас инстадива отдыхает с семьей в Таиланде, передает NUR.KZ.
Мадлен рассказала, что некоторые подписчики спрашивают ее, почему она летает чаще других блогеров.
"Не все умеют пользоваться деньгами правильно. Для меня путешествие - лучшее вложение в себя. Из каждой поездки я возвращаюсь другой", - призналась она.
Она также добавила, что ей легко колесить по миру, поскольку у нее пока нет детей.
"Пока вы полностью свободны от всего, берите самые простые туры и летите. Мир - это книга. Кто не путешествовал по нему, прочитал в этой книге только одну страницу", - продолжила она.
Мадлен заявила, что она любит жизнь. Это помогает ей наслаждаться ею.
"Знаю кучу людей с огромными деньгами, я на их фоне нищая. Но они вообще не путешествуют, только пьют и постоянно в депрессии. Нужно уметь любить жизнь", - резюмировала она.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2231828-ne-vse-umeyut-polzovatsya-dengami-pravilno-madlen-rasskazala-o-luchshem-vlozhenii-v-sebya/