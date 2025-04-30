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"Для чего это?": смелый образ Юлианны Карауловой вызвал обсуждение в Сети

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Юлианна Караулова
Юлианна Караулова. Фото: instagram.com/yulianna_karaulova

37-летняя российская певица Юлианна Караулова, исполнительница хита "Ты не такой", приняла участие в новой фотосессии - смелый образ артистки обсудили в соцсети, передает NUR.KZ.

Новые фотографии Юлианна разместила в своем блоге в Instagram. Артистка появилась в черной блузке-боди и ажурных колготках, демонстрируя длинные ноги.

"Лучшая", "Наша самая красивая", "Идеальная", "Ничего себе!", "Ножки здесь просто бриллиантовые", "Она была грациозной кошечкой", "Чудо-женщина", "Дикая пума", "Самая красивая", "Эстетическое удовольствие, как всегда", "Супер", - восхитились преданные поклонники.

Однако не всем понравился смелый образ певицы.

"Ну хоть трусы не забыла", "Ну и что дальше?! Кто-то может объяснить, для чего это?! Колготки с сорочкой рекламируем?! Ну вот кому это напоказ?", "Вот не понимаю, зачем такие фото выставляют? Для чего? Ноги, кстати, некрасивые", - заключили комментаторы.

Ранее Караулова показала 60-летнюю маму в день рождения.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2240841-dlya-chego-eto-smelyy-obraz-yulianny-karaulovoy-vyzval-obsuzhdenie-v-seti/