"Она была голливудской звездой?": Караулова показала 60-летнюю маму в день рождения
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Российская певица Юлианна Караулова, исполнительница хита "Ты не такой", показала свою маму-именинницу в Instagram. Однако фанаты не смогли поверить, что женщине исполнилось 60, передает NUR.KZ.
"Моей маме сегодня 60! Красивая цифра, красивая мама! А красивые слова и пожелания пишите в комментариях – она точно все прочитает! Ну а я все важное скажу, конечно, лично!" - написала Юлианна.
Она также выложила в карусели ряд фото с мамой. Пользователи соцсети удивились, как молодо выглядит именинница. Они не поскупились на комплименты в адрес матери и дочери.
"Наши поздравления", "Мама - красотка, с днем рождения", "Две прекрасные леди", "Поздравляю вашу прекрасную мамочку! Молодая красавица", "Судя по последнему фото, мама раньше была голливудской суперзвездой", "Ничего себе! 60?! Круто выглядит", - пишут в Сети.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2231903-ona-byla-gollivudskoy-zvezdoy-karaulova-pokazala-60-letnyuyu-mamu-v-den-rozhdeniya/