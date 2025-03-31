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"Она была голливудской звездой?": Караулова показала 60-летнюю маму в день рождения

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Юлианна Караулова с мамой
Юлианна Караулова с мамой. Фото: instagram.com/yulianna_karaulova

Российская певица Юлианна Караулова, исполнительница хита "Ты не такой", показала свою маму-именинницу в Instagram. Однако фанаты не смогли поверить, что женщине исполнилось 60, передает NUR.KZ.

"Моей маме сегодня 60! Красивая цифра, красивая мама! А красивые слова и пожелания пишите в комментариях – она точно все прочитает! Ну а я все важное скажу, конечно, лично!" - написала Юлианна.

Она также выложила в карусели ряд фото с мамой. Пользователи соцсети удивились, как молодо выглядит именинница. Они не поскупились на комплименты в адрес матери и дочери.

"Наши поздравления", "Мама - красотка, с днем рождения", "Две прекрасные леди", "Поздравляю вашу прекрасную мамочку! Молодая красавица", "Судя по последнему фото, мама раньше была голливудской суперзвездой", "Ничего себе! 60?! Круто выглядит", - пишут в Сети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2231903-ona-byla-gollivudskoy-zvezdoy-karaulova-pokazala-60-letnyuyu-mamu-v-den-rozhdeniya/