"Ее фигура меня сводит с ума": Жанар Дугалова в приталенном платье впечатлила Казнет

Казахстанской певица и актриса Жанар Дугалова, экс-солистка группы "КешYOU", появилась в нежном приталенном платье и похвасталась безупречной фигурой, передает NUR.KZ.

Жанар всегда радует своими редкими публикациями читательскую аудиторию в Instagram. На этот раз она выложила фото, на котором запечатлелась в нежно-розовом платье со спущенными плечами.

Наряд подчеркнул ее стройную фигуру, а распущенные волосы с вытянутыми вдоль лица прядями добавили образу изящности.

"А я думаю, почему мир стал ярче, это, оказывается, Жанар пост выложила", "Символ красоты", "Какая нежная и женственная", "О, эта ваша фигура меня с ума сводит", "Вся красота мира есть в вас", "Великолепная", "Красивая Жанар, берегите себя", "Жемчужина сверкающий красоты и добрая фея", "Стала еще краше", - высказались комментаторы в Сети.

Ранее Жанар Дугалова с малышом на руках вызвала переполох в Сети.