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Эзотерика

"Ее фигура меня сводит с ума": Жанар Дугалова в приталенном платье впечатлила Казнет

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Жанар Дугалова
Жанар Дугалова. Фото: instagram.com/zhanar_dugalova

Казахстанской певица и актриса Жанар Дугалова, экс-солистка группы "КешYOU", появилась в нежном приталенном платье и похвасталась безупречной фигурой, передает NUR.KZ.

Жанар всегда радует своими редкими публикациями читательскую аудиторию в Instagram. На этот раз она выложила фото, на котором запечатлелась в нежно-розовом платье со спущенными плечами.

Наряд подчеркнул ее стройную фигуру, а распущенные волосы с вытянутыми вдоль лица прядями добавили образу изящности.

"А я думаю, почему мир стал ярче, это, оказывается, Жанар пост выложила", "Символ красоты", "Какая нежная и женственная", "О, эта ваша фигура меня с ума сводит", "Вся красота мира есть в вас", "Великолепная", "Красивая Жанар, берегите себя", "Жемчужина сверкающий красоты и добрая фея", "Стала еще краше", - высказались комментаторы в Сети.

Ранее Жанар Дугалова с малышом на руках вызвала переполох в Сети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2240391-ee-figura-menya-svodit-s-uma-zhanar-dugalova-v-pritalennom-plate-vpechatlila-kaznet/