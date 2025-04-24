Шоубиз

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Такая нежная": Ажар Кунболат в образе шекспировской Джульетты покорила Сеть

Опубликовано:

Ажар Кунболат
Ажар Кунболат. Фото: instagram.com/azharkunbolat

Казахстанская модель Ажар Кунболат, супруга отечественного актера Данияра Алшинова, появилась в образе шекспировской Джульетты. Пользователи соцсети оценили ее перевоплощение, передает NUR.KZ.

"Быть драматичной или нет?" - отметила она под фото, на которых запечатлелась в образе юной Джульетты.

На кадрах девушка сидит за столом и молится, прикрыв глаза. На ней белое корсетное платье, а волосы она заплела в длинную косу.

Нежный образ Ажар оценили ее подписчики. Они оставили свои восхищенные комментарии.

"Девочка, я люблю тебя. Если бы я была мужчиной, я была бы твоим Ромео", "Она такая нежная", "Драма приносит вкус", "Настоящая красота", "Она как римская принцесса, такая же красивая и нежная очень", - отметили пользователи Instagram.

Напомним, Данияр Алшинов растрогал жену до слез, устроив ей сюрприз после выписки из больницы - Ажар перенесла экстренную операцию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2238813-takaya-nezhnaya-azhar-kunbolat-v-obraze-shekspirovskoy-dzhuletty-pokorila-set/