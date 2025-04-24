"Такая нежная": Ажар Кунболат в образе шекспировской Джульетты покорила Сеть

Казахстанская модель Ажар Кунболат, супруга отечественного актера Данияра Алшинова, появилась в образе шекспировской Джульетты. Пользователи соцсети оценили ее перевоплощение, передает NUR.KZ.

"Быть драматичной или нет?" - отметила она под фото, на которых запечатлелась в образе юной Джульетты.

На кадрах девушка сидит за столом и молится, прикрыв глаза. На ней белое корсетное платье, а волосы она заплела в длинную косу.

Нежный образ Ажар оценили ее подписчики. Они оставили свои восхищенные комментарии.

"Девочка, я люблю тебя. Если бы я была мужчиной, я была бы твоим Ромео", "Она такая нежная", "Драма приносит вкус", "Настоящая красота", "Она как римская принцесса, такая же красивая и нежная очень", - отметили пользователи Instagram.

Напомним, Данияр Алшинов растрогал жену до слез, устроив ей сюрприз после выписки из больницы - Ажар перенесла экстренную операцию.