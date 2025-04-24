"Такая нежная": Ажар Кунболат в образе шекспировской Джульетты покорила Сеть
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Казахстанская модель Ажар Кунболат, супруга отечественного актера Данияра Алшинова, появилась в образе шекспировской Джульетты. Пользователи соцсети оценили ее перевоплощение, передает NUR.KZ.
"Быть драматичной или нет?" - отметила она под фото, на которых запечатлелась в образе юной Джульетты.
На кадрах девушка сидит за столом и молится, прикрыв глаза. На ней белое корсетное платье, а волосы она заплела в длинную косу.
Нежный образ Ажар оценили ее подписчики. Они оставили свои восхищенные комментарии.
"Девочка, я люблю тебя. Если бы я была мужчиной, я была бы твоим Ромео", "Она такая нежная", "Драма приносит вкус", "Настоящая красота", "Она как римская принцесса, такая же красивая и нежная очень", - отметили пользователи Instagram.
Напомним, Данияр Алшинов растрогал жену до слез, устроив ей сюрприз после выписки из больницы - Ажар перенесла экстренную операцию.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2238813-takaya-nezhnaya-azhar-kunbolat-v-obraze-shekspirovskoy-dzhuletty-pokorila-set/