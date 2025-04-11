Данияр Алшинов растрогал жену до слез, устроив ей сюрприз после выписки из больницы
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Казахстанский актер Данияр Алшинов, звезда фильма "Черный, черный человек", устроил сюрприз жене, модели Ажар Куболат, попавшей в больницу накануне дня своего рождения, передает NUR.KZ.
Ажар рассказала своим подписчикам, что ей пришлось перенести экстренную операцию. В день ее рождения модель выписали домой.
Чтобы поднять настроение жене, актер Данияр Алшинов устроил ей сюрприз - украсил дом воздушными шарами, устроил "церемонию награждения" и пригласил верных друзей.
Они пришли поздравить именинницу и пожелать ей скорейшего восстановления. Ажар была так растрогана, что не смогла сдержать слез.
"Незадолго до дня рождения мое здоровье ухудшилось. Я попала в больницу. Но в день рождения меня выписали домой.
Случившееся наглядно показало мне, что самый дорогой подарок - это жизнь. Надо беречь себя и радоваться каждому дню. Благодарю врачей, близких и друзей.
Благодаря вашей поддержке я чувствую себя самым счастливым человеком", - отметила она.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2235053-daniyar-alshinov-rastrogal-zhenu-do-slez-ustroiv-ey-syurpriz-posle-vypiski-iz-bolnicy/