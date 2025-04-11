Данияр Алшинов растрогал жену до слез, устроив ей сюрприз после выписки из больницы

Казахстанский актер Данияр Алшинов, звезда фильма "Черный, черный человек", устроил сюрприз жене, модели Ажар Куболат, попавшей в больницу накануне дня своего рождения, передает NUR.KZ.

Ажар рассказала своим подписчикам, что ей пришлось перенести экстренную операцию. В день ее рождения модель выписали домой.

Чтобы поднять настроение жене, актер Данияр Алшинов устроил ей сюрприз - украсил дом воздушными шарами, устроил "церемонию награждения" и пригласил верных друзей.

Они пришли поздравить именинницу и пожелать ей скорейшего восстановления. Ажар была так растрогана, что не смогла сдержать слез.

"Незадолго до дня рождения мое здоровье ухудшилось. Я попала в больницу. Но в день рождения меня выписали домой.

Случившееся наглядно показало мне, что самый дорогой подарок - это жизнь. Надо беречь себя и радоваться каждому дню. Благодарю врачей, близких и друзей.

Благодаря вашей поддержке я чувствую себя самым счастливым человеком", - отметила она.