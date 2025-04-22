"В стиле 90-х": Мадина Садвакасова окунула в ностальгию фанатов новым образом

Казахстанская певица Мадина Садвакасова предстала в новом образе - фанаты отметили, что видео, которым она поделилась, позволило им окунуться в ностальгию, передает NUR.KZ.

На видео, которое певица выложила в соцсети, она поет свою новую песню. На Мадине синий спортивный костюм и белые бусы. Образ певицы был воспринят фанатами с теплотой - они вспомнили 90-е и свою молодость.

Мадина в своей публикации написала текст романтической песни, автором слов и музыки которой является Рахымжан Рамазан.

"Классный костюм", "В стиле дискотеки 90-х", "Прекрасно", "Круто, голос супер", "Мадина любую песню превратит в хит", "Песня и стиль одежды подходят друг другу, получился очень стильный образ у вас, пусть ваша песня станет хитом", "Великолепно", "Голос Мадины мне ласкает слух", - отметили комментаторы в соцсети.

Напомним, фото Мадины Садвакасовой в мини-платье вызвали неоднозначную реакцию в соцсети.