Фото Мадины Садвакасовой в мини-платье вызвали неоднозначную реакцию в Сети

45-летняя казахстанская певица Мадина Садвакасова попозировала в мини-платье и привлекла внимание своих фанатов - одни ею восхитились, другие принялись стыдить, передает NUR.KZ.

Новые фотографии Мадина Садвакасова разместила в своем Instagram-аккаунте.

"Сколько бы тебе ни было лет, будь красивой", - написала она.

На фото певица запечатлелась в мини-платье из легкой небесно-голубой ткани. Образ дополнили золотистые браслеты и объемные серьги в виде цветов.

Фанаты в соцсети тут же отреагировали на снимки - одни остались без ума от образа артистки, другие заявили, что ей не стоило так одеваться.

"Красоточка", "Сколько бы тебе ни было лет, не нужно оголять ноги", "С вашей красотой ничто не сравнится", "Не обижайтесь, но совсем не идет", "Необычный, красивый образ", "Все-таки людям культуры надо сохранять традиции, с вас берут пример молодые, быть красивой - не значит оголяться", "Жемчужина наша", - гласят комментарии.