"Птица Феникс": Айнур Ильясова появилась в эффектном образе и впечатлила Казнет
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Казахстанская актриса и ведущая подкаста "MOM'sкий әңгіме" Айнур Ильясова, сыгравшая в фильме "Келинка Сабина", устроила новую эффектную фотосессию, передает NUR.KZ.
Айнур разместила черно-белые и цветные кадры в своем Instagram-аккаунте.
"Я рада, что родилась женщиной. А вы кем бы хотели быть - мужчиной или женщиной, если бы вам дали шанс прожить эту жизнь еще раз?" - обратилась она к своей читательской аудитории.
Динара Кырыкбаева, Жания Джуринская, Гульнара Сильбаева, Индира Едильбаева, Дастан Оразбеков и другие знаменитости отреагировали на ее фото, оставив "сердечки". Остались довольны образом актрисы и ее фанаты.
"Ты такая красивая", "Божественная", "Похожа здесь на Наоми", "Огонь", "Дерзкая", "Просто птица Феникс!" - гласят комментарии под публикацией.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2238081-ptica-feniks-aynur-ilyasova-poyavilas-v-effektnom-obraze-i-vpechatlila-kaznet/