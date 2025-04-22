"Птица Феникс": Айнур Ильясова появилась в эффектном образе и впечатлила Казнет

Казахстанская актриса и ведущая подкаста "MOM'sкий әңгіме" Айнур Ильясова, сыгравшая в фильме "Келинка Сабина", устроила новую эффектную фотосессию, передает NUR.KZ.

Айнур разместила черно-белые и цветные кадры в своем Instagram-аккаунте.

"Я рада, что родилась женщиной. А вы кем бы хотели быть - мужчиной или женщиной, если бы вам дали шанс прожить эту жизнь еще раз?" - обратилась она к своей читательской аудитории.

Динара Кырыкбаева, Жания Джуринская, Гульнара Сильбаева, Индира Едильбаева, Дастан Оразбеков и другие знаменитости отреагировали на ее фото, оставив "сердечки". Остались довольны образом актрисы и ее фанаты.

"Ты такая красивая", "Божественная", "Похожа здесь на Наоми", "Огонь", "Дерзкая", "Просто птица Феникс!" - гласят комментарии под публикацией.

Мы также писали, что Айнур Ильясова заворожила невероятными фото из Таиланда.