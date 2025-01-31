Айнур Ильясова заворожила невероятными фото из Таиланда

Казахстанская актриса и ведущая подкаста "MOM'sкий әңгіме" Айнур Ильясова, звезда фильма "Келинка Сабина", показала завораживающие снимки с отдыха, передает NUR.KZ.

Фото, которые заворожили пользователей, появились в Instagram-аккаунте Айнур Ильясовой. Недавно актриса с семьей отдохнула в Таиланде и решила поделиться незабываемыми воспоминаниями об отпуске.

"Если бы из лампы вышел джин и предложил вам исполнить три ваших желания, что бы вы загадали?" - спросила Айнур своих подписчиков.

Фанаты поразмышляли над вопросом Айнур. Многие заявили, что пожелали бы мира во всем мире. Они также отметили красоту фото и модели, запечатлевшейся на них.

"Кувшинки!", "Загадала бы, чтобы все дети не болели и у всех мам не было финансовых проблем", "Спасибо твоему мужу за такие фото, пусть будет здоров", "А я бы хотела увидеть маму и обнять, вернуться на миг в детство", - написали в Сети.

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