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Айнур Ильясова заворожила невероятными фото из Таиланда

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Айнур Ильясова
Айнур Ильясова. Фото : instagram.com/ainur_ilyasova

Казахстанская актриса и ведущая подкаста "MOM'sкий әңгіме" Айнур Ильясова, звезда фильма "Келинка Сабина", показала завораживающие снимки с отдыха, передает NUR.KZ.

Фото, которые заворожили пользователей, появились в Instagram-аккаунте Айнур Ильясовой. Недавно актриса с семьей отдохнула в Таиланде и решила поделиться незабываемыми воспоминаниями об отпуске.

"Если бы из лампы вышел джин и предложил вам исполнить три ваших желания, что бы вы загадали?" - спросила Айнур своих подписчиков.

Фанаты поразмышляли над вопросом Айнур. Многие заявили, что пожелали бы мира во всем мире. Они также отметили красоту фото и модели, запечатлевшейся на них.

"Кувшинки!", "Загадала бы, чтобы все дети не болели и у всех мам не было финансовых проблем", "Спасибо твоему мужу за такие фото, пусть будет здоров", "А я бы хотела увидеть маму и обнять, вернуться на миг в детство", - написали в Сети.

Мы также писали, что мать троих детей Айнур Ильясова покрасовалась на пляже в Таиланде и показала стройную фигуру.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2216891-aynur-ilyasova-zavorozhila-neveroyatnymi-foto-iz-tailanda/