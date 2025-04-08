Танцующие Асель Сагатова и Динара Султан подняли настроение фанатам (видео)

Казахстанская актриса Асель Сагатова и отечественная певица Динара Султан станцевали зажигательный танец. Фанаты в Instagram оценили их старания, передает NUR.KZ.

"Танец — это язык души… Но у нас какой-то очень уникальный диалект", - написала Сагатова.

Она пояснила, что давно не виделась с Динарой Султан, но вместо того, чтобы посидеть за чашкой чая, артистки решили станцевать.

Фанаты отметили, что Динара и Асель отлично выглядят.

"Молодеющие две крашихи встретились", "Две красотки", "Вам все идет", "Девочки, вы с какого класса?", "Две королевы", "А вы даже немного похожи", "Две ведьмочки, которые не стареют. Обожаю их", "Вау, шикарные девушки", "Стильные и красивые", - гласят комментарии в Сети.