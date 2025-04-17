"Бомбически естественна": Маша Горбань похвасталась фигурой в купальнике

38-летняя российская актриса Мария Горбань, звезда сериала "Кухня", показала стройную фигуру в купальнике на отдыхе на Шри-Ланке и собрала комплименты фанатов, передает NUR.KZ.

"Муж - мой лучший фотограф. Люблю", - отметила она, выложив в Instagram фото в розовом купальнике и отметив аккаунт супруга.

Горбань запечатлелась на лежаке без макияжа с мокрыми волосами, не без гордости демонстрируя красивую фигуру и татуировки на спине. Актриса отметила локацию - это Шри-Ланка.

"Машенька - огонь, срочно сливайте данные по купальнику и диете, как в отпуске не поправляться", "Идеальная", "Мария, вы как оберег от переедания", "Красивая женщина, в глазах огонь", "С такой шикарной формой любой кадр шедевр", "Бомбически естественна", - написали ей в Сети.

Ранее мы писали, что звезда "Кухни" Маша Горбань привлекла внимание фанатов пляжными фото.