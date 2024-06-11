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Звезда "Кухни" Маша Горбань привлекла внимание фанатов пляжными фото

Опубликовано:

Маша Горбань
Маша Горбань. Фото: instagram.com/gorban_masha

37-летняя российская актриса Мария Горбань, звезда сериала "Кухня", похвасталась подтянутой фигурой, запечатлевшись в красивом купальнике на пляже, передает NUR.KZ.

Черный слитный купальник и вязаная панама в тон - актриса Маша Горбань вновь похвасталась отличной формой, отдыхая на пляже и загорая под солнцем.

"Друзья, мы уже добрались до Геленджика, посоветуйте, чем тут заняться? Что интересного посмотреть? Где поесть?" - спросила она своих фанатов.

Они тут же бросились ей на помощь и посоветовали хорошие места, где можно весело провести время и вкусно поесть. Фолловеры вновь усыпали ее комплиментами.

"Подскажите, где приобрели купальник? Очень красивый", "Такая красивая и позитивная", "Мария, вы, как всегда, прекрасны", "Моя любимая", - написали они.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2115693-zvezda-kuhni-masha-gorban-privlekla-vnimanie-fanatov-plyazhnymi-foto/

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