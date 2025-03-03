"Шикарная женщина, я бы женился": Бузова поделилась пляжными фото из Дубая
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39-летняя российская телеведущая, певица и актриса Ольга Бузова покрасовалась в пляжных нарядах в Дубае. Жаркие фото с пляжа появились в ее Instagram, передает NUR.KZ.
Ольга Бузова выложила в карусели фото в черном купальнике и светлом летнем ансамбле с цветочным принтом.
"Лучшим решением было улететь на солнышко, и почитать книги под шум волн. Начну с "Писем незнакомке" Андре Моруа.
Простите меня, если вдруг кого обидела словом или делом. Прекрасной нам всем весны. Выбираем лучший кадр сегодняшнего дня", - написала она.
"Почему не женятся на такой прекрасной девушке? Красивая, умная, бизнесвумен", "Единственная без пластики в шоубизе", "Фотографу пять с плюсом", "Женщина, которая по-настоящему полюбила себя без иллюзии", "Оля, поменяй прическу и цвет волос, он тебя взрослит", "Шикарная женщина, я бы женился", - гласят комментарии.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2225090-shikarnaya-zhenshchina-ya-by-zhenilsya-buzova-podelilas-plyazhnymi-foto-iz-dubaya/