"Шикарная женщина, я бы женился": Бузова поделилась пляжными фото из Дубая

39-летняя российская телеведущая, певица и актриса Ольга Бузова покрасовалась в пляжных нарядах в Дубае. Жаркие фото с пляжа появились в ее Instagram, передает NUR.KZ.

Ольга Бузова выложила в карусели фото в черном купальнике и светлом летнем ансамбле с цветочным принтом.

"Лучшим решением было улететь на солнышко, и почитать книги под шум волн. Начну с "Писем незнакомке" Андре Моруа.

Простите меня, если вдруг кого обидела словом или делом. Прекрасной нам всем весны. Выбираем лучший кадр сегодняшнего дня", - написала она.

"Почему не женятся на такой прекрасной девушке? Красивая, умная, бизнесвумен", "Единственная без пластики в шоубизе", "Фотографу пять с плюсом", "Женщина, которая по-настоящему полюбила себя без иллюзии", "Оля, поменяй прическу и цвет волос, он тебя взрослит", "Шикарная женщина, я бы женился", - гласят комментарии.

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