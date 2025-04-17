Гуляющая по Алматы в стильном аутфите Мадина Садвакасова подняла настроение фанатам (видео)

Казахстанская певица Мадина Садвакасова выложила новое позитивное видео в своем Instagram-аккаунте. Фанаты оценили и видео, и ее модный аутфит, передает NUR.KZ.

Мадина призналась, что на этом видео на ней есть вещь, которую она не хотела надевать. Но в результате получилось неплохо, убедилась она.

"Как вы думаете, что это?" - просила она своих подписчиков.

На кадрах Мадина запечатлелась гуляющей солнечным днем по улицам Алматы в ярком и стильном аутфите, на ней были украшения и наушники. Она напевала свою новую песню, отрывок которой представила ранее. Реакция подписчиков была незамедлительной.

Подписчики попытались угадать, что же поначалу смутило певицу в ее наряде.

"Это, наверное, медальон на вашей шее, его вы не хотели", "Это топ с надписью "Махаббат", но вам идет", "Может, наушники?", "Красиво", "Отличная съемка", "Как мне нравится кофточка на Мадине с надписью "Махаббат", - отметили в Сети.