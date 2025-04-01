"Я так долго ее ждала": Мадина Садвакасова представила отрывок новой романтической песни

Казахстанская певица Мадина Садвакасова порадовала фанатов, представив отрывок новой романтической песни. Пользователи соцсети тут же оценили музыкальную новинку, передает NUR.KZ.

"Привет, светлый мир! Дарю сердечко тому, кто смотрит этот рилс. Вместе с теплыми днями пришла новая песня, наполненная теплом. Именно ее я так долго ждала. А пока что послушайте отрывок из нее", - написала Мадина.

На кадрах, где фоном звучит новая песня Мадины, она запечатлелась во время прогулки по городу. Артистка выбрала стиль кэжуал - на ней широкие штаны цвета хаки, белая футболка, бежевый плащ и в тон к нему бейсболка. А завершила легкий весенний образ белая сумочка через плечо.

Фанаты дали положительную оценку новому треку.

"Ой, мы ведь тоже так ждали вашу нежную песню", "Пахнет хитом", "Какая классная песня", "Приятная на слух, прекрасная песня", "У вас такой теплый голос", "Песня будет хитом", "А где можно услышать полную версию?", "Какая вы красавица", "Восхитительно", - отреагировали в соцсети.